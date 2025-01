Exclusivo: "Já estamos a tentar escalar o problema". As mensagens de Nuno Rebelo de Sousa sobre o caso das gémeas

Algumas mensagens de Whatsapp enviadas por Nuno Rebelo de Sousa ajudam a explicar as dificuldades enfrentadas pela família das gémeas luso-brasileiras tratadas no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, quando esta tentou contactar os médicos em Portugal.

O filho do Presidente da República refere que tinha pedido "ajuda a vários médicos amigos mas só conseguem complicar e fazer comentários sobre se têm ou não direito ao tratamento em vez de ajudarem com os contatos dos médicos. Clássico português”.

Perante as dificuldades, um dia depois de escrever ao pai a pedir ajuda, as mensagens consultadas pelo Exclusivo da TVI revelam que Nuno Rebelo de Sousa dizia que estava a "tentar escalar o problema".