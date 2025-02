Exclusivo: Jéssica, a primeira portuguesa campeã do mundo em desportos de inverno

Jéssica Rodrigues conquistou primeiro título de Portugal em desportos de inverno, na patinagem do gelo. A jovem de 18 anos treina grande parte do ano com patins de rodas, mas mesmo sem metade do tempo de preparação dos adversários conseguiu ser campeã do mundo júnior. A TVI acompanhou em exclusivo o regresso à realidade de uma patinadora a viver um sonho e foi conhecer os segredos para um acontecimento histórico e tão inesperado.