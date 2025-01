Exclusivo: Presidência recebeu pedidos de ajuda para mais três bebés com a doença das gémeas, mas a resposta não foi igual

Os responsáveis da Presidência da República têm dito que trataram o pedido de ajuda relacionado com as gémeas luso-brasileiras como qualquer outro, mas a documentação, fornecida por Belém ao Exclusivo da TVI, revela algumas diferenças.

Ao todo, a Presidência foi contactada com pedidos de ajuda para quatro casos de crianças com atrofia muscular espinhal e todos foram formalmente encaminhados para o governo - como acontece com milhares de queixas que chegam a Belém -, mas apenas para a situação das gémeas existiu um contacto feito diretamente com um hospital e uma intensa troca de e-mails com o autor do pedido de ajuda, ou seja, com o filho do Presidente.