Exclusivo: quem financia os partidos

Uma investigação do Exclusivo da TVI, do mesmo grupo da CNN Portugal, às contas partidárias de vários partidos, entregues na Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP) e no Tribunal Constitucional, revela que os apelidos "Mota" e "Pedrosa" surgem com frequência entre os maiores financiadores privados dos socialistas, sempre com apoios de 10 mil euros (um pouco abaixo do máximo permitido por lei), com especial intensidade nos últimos anos analisados - 2021 e 2022