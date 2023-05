Exclusivo. Sindicato acusa Governo de esconder realidade sobre guardas agredidos

O presidente do Sindicato do Guardas Prisionais, Carlos Sousa, acusa o Ministério da Justiça de ter falseado os dados da violência contra estes guardas no relatório anual de segurança interna e não terá sido uma ocultação qualquer num relatório de importância máxima com a chancela do Executivo.

Pelas contas da entidade sindical, o número de guardas prisionais agredidos no ano passado é mais do dobro do que foi contabilizado pelo Governo: 66 e 30, respetivamente

O Exclusivo, da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), falou com guardas prisionais agredidos e confirmou que nas cadeias reina a absoluta insegurança.