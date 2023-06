Exclusivo. Tráfico humano no futebol: patrocinadores ameaçaram sair da I Liga

O escândalo de tráfico humano na academia Bsports pôs em risco a Liga de Futebol. Os dois maiores patrocinadores da estrutura ameaçaram retirar todo o investimento caso Mário Costa não se demitisse de imediato. A TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) avança que foi por esta razão que o presidente da Liga, Pedro Proença, forçou a demissão do presidente da assembleia geral e principal arguido do caso. Até porque Proença desconhecia que Mário Costa tivesse um negócio ligado ao futebol, o que é incompatível com o cargo que exercia na liga desde 2016.

Com Sandra Felgueiras