Exclusivo TVI: IGAS investigou 68 casos de problemas em gravidezes e partos. Em metade morreram bebés ou grávidas

Dos 68 processos sobre problemas em gravidezes ou partos, investigados pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, mais de metade terminou com a morte do feto, da mãe ou de ambos, ou lesões no bebé. Estes casos aconteceram desde o início de 2022 até ao final de setembro deste ano. A IGAS enviou pelo menos oito destes processos para o Ministério Público ou para tribunais.