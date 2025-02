No "Caso da Semana", falamos das máfias instaladas no nosso país, que estão a executar pessoas no centro das cidades.

Recordamos, por exemplo, o caso de um homem executado quando saía do ginásio, durante a manhã, na Amadora, e também de um jovem encontrado queimado num caixote do lixo no Seixal.

Apesar de ninguém admitir de forma oficial, o Primeiro Comando da Capital (PCC), uma organização criminosa muito violenta brasileira, já opera em Portugal