Os deputados do PCP estão reunidos esta segunda e terça-feira na Covilhã. As jornadas parlamentares servem para chamar a atenção para a realidade do interior e dos vários setores profissionais.

O secretário-geral comunista reforçou a luta dos professsores na exigência do tempo integral das carreiras e diz que a regionalização é solução para o país e não a descentralização de competências.