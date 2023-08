Uma violenta explosão numa fábrica de Moscovo provocou 45 feridos. De acordo com fontes russas, uma mulher terá morrido.

"Esta fábrica já estava identificada como sendo uma fábrica com contratos para as forças armadas russas, e que estava a colaborar ativamente com a dita operação especial a decorrer na Ucrânia", explica o major-general Isidro Morais Moreira, acrescentando que no seu interior havia, entre outras coisas, armamento.