Extrema-direita à espreita nas eleições que podem definir o rumo da Europa

A poucas horas de os alemães irem às urnas, as últimas sondagens dão vitória à CDU e a Friedrich Merz, com 30% das intenções de voto. A AfD surge logo a seguir com 20% e o SPD de Olaf Scholz, atual chanceler, pode chegar aos 16%. Já Robert Habeck, dos Verdes, pode conquistar os 13%.