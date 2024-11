Foi num clima de muita tensão e violência que os reis de Espanha e o chefe do governo espanhol se deslocaram ao terreno em Paiporta, no município de Valência. Acabaram a ser recebidos com paus e pedras.

O executivo espanhol culpa a extrema-direita pelos confrontos. Já Felipe Vl ainda não comentou, mas o VOX reivindicou, entretanto, o ataque a Pedro Sánchez no local.