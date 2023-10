Faixa de Gaza bombardeada. Palestinianos denunciam morte de 28 socorristas

Dois dos mais altos responsáveis das Nações Unidas, um deles o secretário-geral da ONU, António Guterres, usaram este sábado as seguintes expressões para se referirem ao que está a acontecer em Gaza: “A humanidade está a falhar” e “as pessoas estão a perder humanidade”. E há uma prova disso mesmo: as equipas de emergência na Faixa de Gaza também atingidas pelas bombas israelitas e as autoridades de saúde palestinianas dizem que os bombardeamentos já mataram pelo menos 28 elementos do pessoal médico na última semana e atingiram também ambulâncias.