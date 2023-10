Os combates continuam na faixa de gaza, depois da noite de bombardeamentos mais intensos desde o início da guerra.

Israel anunciou a morte de chefe do Hamas, que terá participado no planeamento do ataque a 7 de outubro.

As forças de defesa israelita garantem que as tropas ainda estão no terreno e que a ofensiva vai continuar. De gaza há pouca informação, os poucos jornalistas que sobram não têm como comunicar.