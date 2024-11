Falhas na segurança nas prisões portuguesas: "Se não fizermos nada, vamos ter uma catástrofe"

Mais de mil telemóveis e dez quilos de droga foram apreendidos nas prisões portuguesas desde o início do ano, mas o sindicato dos guardas prisionais alerta que a segurança nas cadeias continua insuficiente. O aumento dos arremessos de objetos tornam o ambiente prisional ainda mais perigoso. Frederico Morais, presidente do sindicato, defende inibidores de sinal e redes de proteção nos pátios para conter as infrações e garantir a segurança nas prisões.