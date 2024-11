Falta de ar e cansaço são muitas vezes confundidos com uma constipação. Cuidado com isso

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) é uma das principais causas de morte no mundo, mas 70% dos casos permanecem sem diagnóstico. Falta de ar e cansaço são sinais de alerta muitas vezes confundidos com uma simples constipação. Identificar os sintomas e entender as causas é essencial para prevenir e tratar esta doença, como explica Carlos Lopes da Sociedade Portuguesa de Pneumologia