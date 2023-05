Falta de tripulação vai levar ao cancelamento de 200 voos da TAP só em maio: “O verão vai ser um caos”, dizem pilotos

Tiago Faria Lopes, presidente do Sindicato dos Pilotos de Aviação Civil, esteve no programa Esta Manhã da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), onde alertou para a falta de pilotos na TAP. Esta escassez, aliada à falta de pessoal de cabine, vai motivar o cancelamento de 200 voos já no mês de mais e perspetiva-se um “verão caótico”.