"Falta toda a gente que é importante" para a COP29. E está em causa "uma imensidão de dinheiro" - um bilião de dólares, um milhão de milhões de euros

Miguel Sousa Tavares admite estar muito cético em relação às negociações que estão em curso em Baku, no Azerbaijão, no âmbito da COP29, que está a ser marcada por ausências de peso, como os presidentes dos EUA e da China, da Índia e do Reino Unido - "todos os grandes produtores mundiais e os grandes doadores" para ajudar os países em desenvolvimento a combater as alterações climáticas.