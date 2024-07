Faltam condições e há uma dívida acumulada. Por dentro da maior prisão de Lisboa

Na maior prisão de Lisboa, o Estabelecimento Prisional de Lisboa, reportámos as degradantes condições de funcionamento. Contudo, daqui a um ano e meio, o cenário deverá mudar. O Ministério da Justiça está a dar continuidade ao plano de transferência de reclusos arquitetado pelo anterior Governo, abrindo uma janela de oportunidade para investidores imobiliários numa das zonas mais nobres de Lisboa. No entanto, há um obstáculo: os guardas prisionais discordam dessa mudança e mantêm a greve até ao final do mês.