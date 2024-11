As fragilidades no socorro do INEM vão muito além da falta de Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (TEPH). A própria linha do CODU tem falhas que podem comprometer o socorro de quem precisa.

Uma das falhas mais graves é que o sistema ainda não permite a partilha da localização de quem pede ajuda. A par disso, o INEM tem uma frota bastante degradada e uma enorme carência de meios: faltam pelo menos 300 viaturas de emergência médica.