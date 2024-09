Família disse a tribunal brasileiro que gémeas tinham tido seleção "exclusiva" para medicamento em Portugal

Uma resposta da advogada da família das gémeas luso-brasileiras tratadas no Hospital de Santa Maria, entregue em 2020 a um tribunal brasileiro, pediu segredo sobre a presença das crianças em Portugal.

O documento consultado pelo Exclusivo da TVI indica que à época as crianças já estavam em Lisboa onde aguardavam para receber o medicamento mais caro do mundo, no valor de 2 milhões de euros.

A advogada pede “sigilo” e argumenta com o facto da informação ir colocar “em risco a vantagem obtida” pelas gémeas, “ou seja, a seleção para recebimento do medicamento, que neste momento foi exclusiva". A família temia que mais crianças brasileiras fizessem o mesmo caminho e isso afetasse o tratamento das gémeas.