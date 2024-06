Fatura da eletricidade vai voltar a descer: esta é mais uma proposta do PS que o Chega deixa passar

A AD perdeu mais uma votação no Parlamento. A proposta do PS para reduzir para 6% a taxa do IVA na eletricidade nos primeiros 200 kilowatts-hora foi aprovada pelos deputados na Comissão de Orçamento e Finanças. O projeto de lei passou com os votos contra do PSD e a abstenção do Chega, enquanto todos os restantes grupos parlamentares votaram a favor.