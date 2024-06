"Faz toda a diferença": famílias contentes com possibilidade de creche gratuita na sua freguesia

Vai ser mais fácil aceder a creches privadas gratuitas através do programa "Creche Feliz", de acordo com o Governo. Até agora, as famílias podiam recorrer ao privado sem pagar quando não havia vaga no setor público e social no concelho de residência. O Governo alterou o critério para a freguesia de residência. Mas é preciso saber se haverá vagas disponíveis no privado.