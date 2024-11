Fecho para obras do maior hotel de Monte Gordo quebra economia local

O maior hotel de Monte Gordo, no Algarve, que é a escolha de muitos turistas nacionais e estrangeiros, fechou para obras em março do ano passado e ainda não reabriu. Estão a ser feitas intervenções profundas de remodelação, mas a economia sofre com o encerramento de um hotel que funcionava como uma espécie de âncora mesmo durante a época baixa.