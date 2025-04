Ferido grave em explosão em campo de tiro continua internado

Permanece internado mas estável o homem que ficou ferido na sequência da explosão desta segunda-feira no campo de tiro da Força Aérea, que fez uma vítima mortal. Os dois homens, entre os 35 e os 40 anos, não eram os únicos civis no local no momento da explosão, mas os restantes colegas não necessitaram de ser assistidos. A Polícia Judiciária Militar está envolvida na investigação do incidente