Fernanda Torres: 25 anos depois, o Brasil levou o merecido Globo

A atriz Fernanda Montenegro, de 95 anos, acompanhou com especial emoção a cerimónia de entrega dos Globos de Ouro, em Hollywood. E assistiu à consagração da filha, Fernanda Torres, que ganhou o Globo de Melhor Atriz Dramática. Isto aconteceu 25 anos depois de a mãe ter sido nomeada para o mesmo prémio e com um filme do mesmo realizador.