Fernando Madureira está em preventiva por um processo e arrisca pena efetiva por outro

Fernando Madureira conhece esta quinta-feira a sentença num processo de 2028: em causa está uma rixa com a claque do Benfica num jogo de hóquei em patins no pavilhão portista. Fernando Madureira e Hugo Carneiro, mais conhecido por Polaco, são dois dos nove elementos da claque portista acusados do crime de participação em rixa no contexto de espetáculo desportivo.

Neste momento, Madureira e Hugo Carneiro estão já em prisão preventiva, ao abrigo da Operação Pretoriano, desencadeada depois de desacatos e agressões na Assembleia Geral do Porto em janeiro.