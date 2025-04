Sérgio Sousa Pinto diz que teve de repensar o seu papel no partido depois de conhecer as listas de deputados do PS e que decidiu sair por " não se sentir bem" com a valoração que é feita das pessoas.

Já Fernando Medina alega questões pessoais, mas nega que seja um afastamento do Partido Socialista.

Pedro Nuno Santos não salienta a polémica e garante que o PS está " profundamente unido".