Festa da Flor junta gerações e quer agora honrar a história

A Festa da Flor venceu ontem o prémio Cinco Estrelas Regiões. A Festa da Flor é um dos principais cartazes turísticos da Madeira e acontece há mais de 50 anos, uma tradição que passa de geração em geração. Revelamos agora qual vai ser o principal tema a desfilar no cortejo desta festa, na Avenida do Mar, já no dia 5 de maio.