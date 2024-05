Festival de Cannes: Meryl Streep recebe Palma de Ouro honorária ao som de ‘África Minha’

Meryl Streep foi a primeira estrela a brilhar no Festival de Cannes deste ano. Das mãos de Juliette Binoche, a atriz norte-americana recebeu a Palma de Ouro honorária por uma carreira de quase meio século distinguida com 185 prémios incluindo três Óscares da Academia de Hollywood. "Obrigada por esta honra maravilhosa", disse emocionada, antes de declarar aberta a 77ª edição da maior mostra de Cinema do mundo.