Ficaram sem casa após um incêndio e estão há meses à espera de solução

A 16 de Maio, no Funchal, um incêndio destruiu parcialmente as casas onde viviam 32 pessoas. A situação de realojamento que seria provisória dura há mais de dois meses para 11 destes habitantes, que continuam a pernoitar no Pavilhão dos Trabalhadores. Onze homens que sentem um profundo desconforto com todo o processo de realojamento