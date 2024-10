Ficção ou realidade? "O Melhor dos Mundos" antecipa grande sismo em Lisboa

E se Lisboa voltasse a sofrer um grande sismo semelhante ao de 1755? O filme português da semana nos cinemas explora essa possibilidade com uma premissa real: novos cabos submarinos capazes de produzir informação sobre o fundo do mar em tempo real. O resultado é "O Melhor dos Mundos", um drama assinado por Rita Nunes e escrito em colaboração com vários especialistas em nome do rigor científico. Miguel Nunes e Sara Barros Leitão interpretam os principais papéis.