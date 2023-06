Filha mata mãe em casa. Vizinhos não se aperceberam de nada

Mãe e filha foram encontradas mortas no interior do apartamento que partilhavam no centro da cidade de Coimbra. Ao que tudo indica, a filha de 61 anos terá matado a mãe de 93, de quem era cuidadora, e depois colocado fim à própria vida. Os vizinhos revelam que a relação entre ambas era marcada por discussões, mas que no dia do crime nada fazia prever o cenário que a PSP iria encontrar. A PJ está agora a investigar.