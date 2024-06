Filho de Marcelo arrisca crime de desobediência ao recusar falar no caso das gémeas

Segundo apurou a TVI, o advogado de Nuno Rebelo de Sousa informou o Parlamento que o filho do Presidente da República não está disponível para prestar declarações, nem enviar documentos aos deputados. Nuno Rebelo de Sousa invoca o facto de ser um dos visados no processo-crime relacionado com o caso, argumentando que apenas pretende depor perante o Ministério Público.