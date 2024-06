Filho de Marcelo vai mesmo à CPI sobre as gémeas (só que não vai falar)

Está confirmado que Nuno Rebelo de Sousa vai depor na comissão de inquérito por videoconferência no dia 3 de julho. A garantia é dos advogados do filho do Presidente da República, na resposta à convocatória feita pela Assembleia da República. Os advogados repetem, no entanto, que Nuno Rebelo de Sousa vai fazer uso do direito ao silêncio.