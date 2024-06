Filho de Marcelo vai ser constituído arguido (e os pais das gémeas também)

Depois do ex-secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sales, e do antigo diretor clínico do hospital de Santa Maria Luís Pinheiro, Nuno Rebelo de Sousa vai ser o próximo arguido no processo das crianças luso-brasileiras que receberam um tratamento milionário no SNS. O filho do Presidente da República, que mora no Rio de Janeiro, vai receber uma notificação do Ministério Público e vai interrogado em Portugal. Também os pais das gémeas vão ser constituídos arguidos