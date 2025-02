Filho de Montenegro quebra o silêncio (depois de o pai ter dito que não o fazia)

As mais recentes revelações sobre o primeiro-ministro não param de surpreender e a TVI sabe que deixaram vários ministros e secretários de Estado sem palavras. Depois de Luís Montenegro ter dito no Parlamento que não divulgaria a lista de clientes, esta sexta-feira o seu filho, acionista, enviou um e-mail em nome da empresa familiar a quebrar o segredo. Nesse comunicado, a Spinumviva, assume que mantém avenças com cinco empresas.