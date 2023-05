Filho de Peskov garante ter combatido na Ucrânia. E terá mesmo recebido uma medalha de coragem do Grupo Wagner

O filho do porta-voz do Kremlin revelou que esteve a combater na Ucrânia, como soldado do grupo Wagner.

Nikolay Peskov, de 33 anos, disse que esteve seis meses num regimento de artilharia, sob um nome falso, mas há dúvidas sobre esta história. O carro do jovem foi multado duas vezes, em Moscovo, no período em que supostamente estaria na Ucrânia.

No entanto, o próprio grupo Wagner confirma a passagem de Peskok pelo campo de batalha, tendo mesmo dado uma medalha de coragem ao filho do porta-voz do Kremlin.

