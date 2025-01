Fim de semana caótico nas urgências dos hospitais portugueses

Foi um fim de semana caótico nas urgências e a semana arranca ainda com tempos de espera acima do recomendado. No Hospital Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra), um doente urgente chegou a esperar esta manhã oito horas para ser atendido. Quem gere os hospitais e as equipas de emergência aponta o dedo à falta de organização e ao Governo.