"Fim do mundo de água". Aguda, Vila Nova de Gaia: a chuva não poupou nada

Em Vila Nova de Gaia, os novos sistemas de escoamento, instalados ainda no ano passado, foram incapazes de evitar um cenário de inundações. Na Praia da Aguda, houve várias inundações. Dezenas de habitações transbordaram de água. E houve mesmo necessidade de resgatar uma mulher que ficou presa no interior de um carro submerso no túnel da linha do Norte.