FNAM quer unir todos os profissionais de saúde contra “negociações de fachada” do Governo

A Federação Nacional dos Médicos decidiu convocar todos os setores profissionais do SNS para aquilo que diz ser o “escalar da luta” com o Ministério da Saúde. Em Coimbra, a FNAM anunciou reuniões que vão acontecer com as associações e sindicatos onde será definido um plano, que, para já, ainda não tem nem greve nem protestos marcados.