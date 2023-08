Fogo de Castelo Branco volta a território onde já tinha ardido. Há aldeias evacuadas e sem água ou luz

A trajetória imprevisível do fogo levou o incêndio de Castelo Branco a arder novamente numa zona que já estava em rescaldo, na fronteira entre Castelo Branco e Proença-a-Nova, nomeadamente em Ponte do Alvito. O fumo é muito denso, com chamas de grande intensidade, movidas pelo vento. Há várias aldeias sem eletricidade e água.