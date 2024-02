Fogo e ovos contra água. Protesto dos agricultores em Bruxelas acaba em confrontos com a polícia

Um grande protesto de agricultores europeus em Bruxelas terminou em confrontos com a polícia. Os manifestantes, que estavam concentrados junto ao Parlamento Europeu, tentaram passar as barreiras de segurança e foram repelidos com canhões de água. Este é o momento culminante de semanas de protestos de agricultores europeus, que exigem melhores rendimentos, mais proteção e menos regulação.