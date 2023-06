Perto de cem operacionais de várias corporações de bombeiros estão, esta sexta-feira, a combater um incêndio junto à via rápida, em Belas. O vento forte que se faz sentir está a dificultar as operações no terreno.

Segundo a CNN Portugal conseguiu apurar, um bombeiro sentiu-me mal durante o combate às chamas e foi retirado de ambulância do teatro de operações.