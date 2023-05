Foi assim que aconteceu a recuperação do computador de Frederico Pinheiro

A recuperação do computador do ex-adjunto de Galamba por um agente do SIS parece um autêntico enredo de um filme policial. Envolve uma palavra-passe "Guimarães" e um encontro à meia-noite numa rua de Lisboa. Frederico Pinheiro recebeu uma chamada de um agente das Secretas a avisar que era melhor resolver as coisas a bem, senão tudo podia complicar-se. O encontro durou pouco mais de um minuto e no final o agente deixou um aviso: "o caso morre aqui".