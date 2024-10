"Foi assustador descobrir um tumor maligno". Elisabete explica como a alimentação certa a ajudou a suportar os tratamentos

O cancro atinge pessoas cada vez mais jovens, o que preocupa a comunidade médica. Quer na prevenção como no tratamento, a alimentação tem um papel fundamental. Elisabete Anes enfrenta o cancro da mama aos 24 anos. A jovem e a nutricionista Magda Roma falam-nos sobre os cuidados alimentares a ter durante a quimioterapia, destacando a importância do autoexame e de um plano alimentar adequado para evitar interações negativas com os tratamentos.