"Foi o pior cenário de todos aqueles que podiam ser previsíveis". A análise de Paulo Portas às tarifas de Trump

No Global deste domingo, o seu habitual espaço de análise, o comentador diz que o termo utilizado por Trump para justificar a sua decisão – “Reciprocidade” – pouco tem que ver com o significado que acarreta: “Não é, de todo, uma fórmula perfeita ou sem controvérsias, mas pelo menos tinha lógica”.

Segundo Paulo Portas, implicaria “olhar para a tarifa externa de quem exporta para os EUA, comparar com a tarifa externa dos EUA para esses países e tentar corrigir o défice comercial com cada país, no sentido, pelo menos, das barreiras tarifárias que os países impõem”. Mas “não foi nada disso que aconteceu”, conclui.