As maiores agências humanitárias das Nações Unidas descrevem a situação em Gaza como horrífica e inaceitável e pedem um cessar-fogo imediato. Todos os dias morrem centenas de pessoas, os ataques multiplicam-se em todo o território. No Hospital Al Shifa, o maior do território, morreram duas centenas de pessoas.

(atenção: algumas das imagens podem ser chocantes)