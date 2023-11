“Fomos forçados pelas autoridades da ocupação a abandonar o hospital”. Médico relata cenário de terror no Al-Shifa

Este sábado ficou marcado por aquilo que o Hamas diz ter sido uma evacuação forçada do hospital Al-Shifa - colocando em causa o tratamento de centenas de pacientes - e de um ataque a uma escola da ONU por parte das tropas israelitas.

Os médicos e o Hamas dizem que o exército israelita ordenou a evacuação, dando um prazo de uma hora. Mas Israel diz que a evacuação foi feita a pedido da direção do hospital. Não se tem, porém, a certeza sobre quantas pessoas, médicos e doentes, terão ficado ainda no Al-Shifa. “Estava no hospital al-shifa e fomos forçados pelas autoridades da ocupação a abandonar o hospital”, conta um dos médicos desta unidade hospitalar, das poucas ainda em funcionamento em Gaza.

Um pouco mais a norte da cidade de Gaza, um bombardeamento israelita contra uma escola gerida pela ONU matou pelo menos cinquenta pessoas, segundo fontes palestinianas.