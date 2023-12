"Foram utilizadas armas de fogo". PJ revela como operava a rede criminosa que roubou mais de três milhões em bitcoin em Portugal

A PJ deteve seis homens e uma mulher, com idades entre os 37 e os 52 anos, por suspeita de roubo agravado e sequestro no distrito de Castelo Branco, no âmbito da operação “Miragem”, que procurava desmantelar aquele grupo suspeito de dois roubos (um consumado e outro apenas tentado) no distrito de Castelo Branco, a cidadãos estrangeiros a residir em Portugal que possuíam carteiras de bitcoins (criptomoedas